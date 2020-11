Colchões, comida, depilação… Confira algumas promoções anunciadas para esta Black Friday

A última sexta-feira de novembro, ou apenas Black Friday, é uma das datas mais importantes para o varejo, por oferecer descontos e promoções bem atrativas.

Segundo uma pesquisa da Méliuz, 72% dos consumidores brasileiros querem aproveitar as promoções da Black Friday, que podem se estender para a semana do dia 27, ou ainda no mês inteiro.

Confira algumas promoções que diversas redes prepararam para atrair seus clientes nesta Black Friday:

Anjos Colchões – toda a linha de colchões que estiver no showroom terá descontos de até 40%, entre os dias 23 e 30 de novembro.

Espetto Carioca – em novembro, os bares e restaurantes da rede oferecem descontos de 50% no happy hour – chopp, tulipa ou caneca, caipirinhas, caipivodkas e drinks com e sem álcool. A promoção é válida de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h.

Chocolateria Brasileira – entre os dias 09 e 30 de novembro, a rede de chocolates finos terá a campanha “Doce Friday”, onde os clientes poderão aproveitar os descontos que vão de 30% a 50% em produtos selecionados pelas lojas.

Mr. Fit – em parceria exclusiva com o aplicativo iFood, a rede de alimentação saudável vai vender a marmita que custa R$ 15,00 por R$ 4,99. Além de açaí, lanche natural e wrap – de R$ 15,00 por R$ 4,99 nas lojas físicas. A promoção é válida apenas para os dias 03, 06, 13, 23 e 27 de novembro.

Park Idiomas – durante todo o mês de novembro, a rede de escolas de inglês e espanhol dará descontos de até 50%, podendo ser divididos em 20% sobre as três primeiras parcelas e 30% sobre todo o curso, desde que o aluno faça 5 indicações, tendo uma delas se matriculado.

Pizza Prime – as promoções terão início uma semana antes da Black Friday. A rede vai conceder descontos de R$ 15 (para compras acima de R$ 50) nos dias 16, 23, 25 e 23/11; desconto de R$ 20 (para compras acima de R$ 50) no dia 18/11; Compra em dobro (o cliente que comprar duas pizzas e paga apenas por uma) nos dias 17, 19 e 24/11; e nos dias 20 e 27/11 a promoção é Combo Super, na compra de uma pizza, o cliente ganha um refrigerante de 2 litros.

Sestini – Entre os dias 23 e 27/11, o cliente que comprar qualquer produto da marca terá o direito de estourar um dos 10 balões dispostos nas lojas. Se o cliente encontrar o voucher de R$ 1, poderá levar o produto que estiver comprando por este valor (caso esteja comprando mais de um produto, levará o de menor valor)

Pello Menos – na sexta-feira e no sábado (27 e 28 de novembro), todas as clientes que forem até uma unidade da rede vão se deparar com a roleta da sorte. Girou, ganhou: serão muitos brindes e vários descontos de até 30%.