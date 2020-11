PMs salvam a vida de criança em Osasco e mãe envia emocionante carta de agradecimento

Policiais militares do 14º Batalhão salvaram a vida da pequena Isabelle, de apenas um ano, na tarde de quarta-feira (4), no Jardim Conceição, em Osasco.

Os PMs faziam patrulhamento quando encontraram a mãe da menina desesperada pedindo socorro. A criança estava engasgada com um pedaço de plástico de um pacote de bolacha. Ela foi socorrida pelos cabos Capuano e Laurindo.

“Fizemos os primeiros socorros na criança, que estava desfalecida pelo engasgo, e imediatamente ela voltou a respirar. Me marcou muito o fato da menina estar desacordada, além do desespero da mãe. Como pai, senti na pele a sensação de ver um filho nesta situação”, relatou, emocionado, o cabo Capuano.

Com a aplicação da manobra de Heimlich a equipe teve êxito no salvamento e a pequena Isabelle recuperou os sentidos, sendo levada pela equipe ao Pronto Socorro para os demais atendimentos médicos necessários.

“Para mim fazer parte do salvamento da menina foi fantástico e muito emocionante. Nos bastidores, a lágrima desceu. O olhar da criança no interior da viatura, de choro e desespero, me marcou muito, mas me aliviou já estarmos a caminho do pronto socorro ”, diz o cabo Laurindo.

A gratidão da família pelo atendimento dos policiais foi tão grande que a mãe da garotinha, Claudinéia, registrou seu agradecimento em carta enviada aos policiais. “Gostaria de agradecer os profissionais Cb. Capuano e Cb. Laurindo pelo ato heroico em salvar a vida da minha filha Isabelle”, concluiu a mãe em seu gesto de carinho e gratidão à Polícia Militar. Leia a íntegra abaixo: