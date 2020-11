Nova linha entre Carapicuíba e Osasco começa a operar na segunda (9)

Na próxima segunda-feira (9) começa a circular o novo serviço 283VP1, criado pela EMTU/SP para reforçar o atendimento aos passageiros da linha principal de número 283, que interliga Carapicuíba a Osasco (Vila Yara).

No trecho entre a Vila Ariston, em Carapicuíba, e o Centro de Osasco serão incluídas partidas que atenderão 85% da demanda que utiliza o serviço existente, segundo a EMTU. Cerca de 5 mil passageiros serão beneficiados. A tarifa custará R$ 5,20.

Os horários da nova linha estarão disponíveis no site http://www.emtu.sp.gov.br a partir da zero hora do dia 9.

