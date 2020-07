Após ser questionado por não ter vestido a camisa do Corinthians ao posar com as de diversos times do país, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ex-jogador Marcelinho Carioca e vestiu o manto do Timão.

O ídolo da Fiel Torcida gravou um vídeo ao lado de Bolsonaro defendendo a Medida Provisória (MP) da transmissões de partidas de futebol, compartilhado nas redes sociais pelo presidente nesta terça-feira (29). Assista: