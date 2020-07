Rogério Lins se pronuncia sobre volta das aulas presenciais em Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, se pronunciou, nesta quarta-feira (29), sobre a previsão de retorno das aulas presenciais e indicou que o cenário continua indefinido.

O governo do estado planeja a retomada gradual das atividades presenciais das unidades de ensino, públicas e particulares, a partir de setembro, com uma série de regras de distanciamento e higiene. Rogério Lins declarou: “NÃO voltaremos as aulas presenciais, sem termos 100% de segurança em relação ao CoronaVírus. Enquanto isso, estamos reformando e modernizando nossas escolas”.

O prefeito de Osasco declarou ainda que no dia 15 de agosto será depositada a quarta parcela de R$ 70 por aluno do cartão Merenda em Casa, que beneficia os quase 70 mil alunos da rede municipal de ensino durante a suspensão das aulas causada pela pandemia.

