Corinthians diz que não tem nada a ver com visita de Marcelinho Carioca a Bolsonaro

Em nota na tarde desta quarta-feira (29), a direção do Corinthians afirmou que não teve nenhum tipo de relação com a visita de Marcelinho Carioca ao presidente Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo com o ex-jogador vestindo a camisa do clube.

Leia a íntegra da nota sobre da direção do Corinthians sobre a visita de Marcelinho Carioca a Bolsonaro

“O Sport Club Corinthians Paulista torna público que não teve qualquer participação na iniciativa do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Brasília. A entrega da camiseta nesta quarta, na Presidência da República, foi uma ação única e exclusiva do ex-atleta.

Cabe ressaltar que a nova camisa do clube, com o logotipo do patrocinador BMG em preto e branco, já havia sido amplamente divulgada em evento na Arena Corinthians em 11/7.

Por fim, o Corinthians se mantém fiel às suas tradições, respeitando todas as correntes políticas e coerente com suas origens de clube de todos os brasileiros”.