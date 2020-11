Bombeiros resgatam mais de 90 vítimas de afogamento no litoral neste feriado

Durante o feriado prolongado, de sábado até esta segunda-feira (2), Dia de Finados, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) salvou 94 vítimas de afogamento nas praias do litoral paulista.

Três salvamentos, de pessoas com idades entre 18 e 20 anos, ocorreram na Baixada Santista, sendo um em Mongaguá e dois na Praia Grande. Já os demais resgates ocorreram em Santos, Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém, Ilha Comprida, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba.

As vítimas resgatadas do mar possuem idades entre 14 e 49 anos e são residentes do interior e da capital paulista. Entre elas, havia ainda quatro pessoas que vieram de Minas Gerais.

Neste ano, o GabMar contou com um efetivo de 457 profissionais do Corpo de Bombeiros, além de 24 municipais e 39 estagiários sob monitoramento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em 2019, os bombeiros atenderam 105 ocorrências no litoral durante o feriado do Dia de Finados.

