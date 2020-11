“Baby Shark” se torna o vídeo mais assistido da história do YouTube

Na madrugada desta segunda-feira (2), a música “Baby Shark Dance” ultrapassou a marca dos 7 bilhões de visualizações no YouTube e se tornou o vídeo mais assistido da plataforma, ultrapassando o hit “Despacito”, de Luis Fonsi e Daddy Yankee.

A canção infantil é um remix de uma música de acampamento americano, da produtora Pinkfong, e foi publicada no YouTube em junho de 2016. Em 2019, Baby Shark chegou às paradas musicais e alcançou a posição 32 na “Billboard Hot 100”.

Desde que foi lançada, a música produzida na Coreia do Sul fez sucesso entre crianças e adultos. Sua melodia foi escolhida como hino de uma equipe americana de beisebol, tocada em campanhas educativas, entre outros formatos.

Das quatro canções mais reproduzidas no YouTube, duas nasceram na Coreia do Sul. O hit “Gangnam Style”, do rapper Psy, permaneceu no topo do pódio por mais de três anos e foi superada por “See You Again”, de Wiz Khalifa.

