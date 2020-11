Burger King pede para clientes comprarem no McDonald’s

A rivalidade entre as redes de fast food Burger King e McDonald’s é conhecida em todo o mundo, mas os impactos causados pela pandemia de covid-19 provocaram mudanças até no clima de disputa entre os concorrentes. Nesta segunda-feira (2), o Burger King do Reino Unido surpreendeu ao pedir que seus clientes comprassem lanches no McDonald’s.

publicidade

“Pedir um Whooper é sempre melhor, mas comprar um Big Mac também não é má ideia”, escreveu o Burger King. Além de indicar marcas como Pizza Hut, Taco Bell e KFC, a rede ainda sugere que os clientes apoiem restaurantes menores.

A solicitação foi feita por meio de uma publicação no Twitter, que rendeu mais de 149 mil curtidas e 55 mil compartilhamentos. “Nós nunca pensamos que pediríamos para vocês fazerem isso, mas os restaurantes empregam milhares de pessoas e realmente precisam de sua ajuda neste momento”, continuou.

publicidade

A publicação rendeu milhares de comentários e foi aplaudida por internautas de todo o mundo. A iniciativa do Burger King vem em um momento crítico para o setor britânico de bares e restaurantes, que enfrenta dificuldades financeiras em meio à pandemia de covid-19.

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6 — Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020

publicidade

…

Leia também: Burger King tem 1 mil vagas de emprego abertas com inscrições via WhatsApp