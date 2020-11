Burger King vai trocar “santinhos” por ofertas neste domingo

Depois do sucesso da campanha “Vassoura Thru”, o Burger King acaba de lançar a ação “Cupom Democrático” para divertir e conscientizar os seus clientes. Quem apresentar um santinho de qualquer candidato neste domingo (15), quando acontece o primeiro turno das eleições, vai garantir descontos especiais nos produtos da rede.

As ofertas oferecidas serão escolhidas por meio de uma votação, que tem início nesta sexta-feira (13) e termina no sábado (14), com a eleição dos “combos eleitorais ficha limpa”. A votação, ofertas disponíveis e lojas participantes estarão disponíveis em cupons.burgerking.com.br.

A ação tem como objetivo diminuir a quantidade de panfletos conhecidos como santinhos, que são jogados nas ruas nos dias de eleições. “O Burger King busca fomentar ações sociais como essa, que carrega um dos nossos principais pilares: a responsabilidade socioambiental, além da importância do voto e da democracia”, explica Thais Souza Nicolau, diretora de marca do Burger King no Brasil.

