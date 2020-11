Major Olímpio reforça reta final da campanha de Dr. Lindoso a prefeito de Osasco

A campanha de Dr. Lindoso (Republicanos) a prefeito de Osasco recebeu, nesta quinta-feira (12), o reforço do senador Major Olímpio (PSL-SP) em uma caminhada pelo Centro da cidade ao lado do candidato.

“Precisamos mudar esta cidade. Chega de tanta corrupção. A diferença está em nossas mãos e o melhor que temos é trocar, trocar tudo! Precisamos de um médico comandando a cidade!”, declarou Major Olímpio.

A caminhada ainda contou com apoiadores e candidatos a vereadores da coligação “Por Uma Osasco Diferente”.

“Nessa última semana estamos a todo vapor com as caminhadas, vamos aos bairros e os moradores pedem nos tratam com muito respeito e carinho. Somos os mais preparados para assumir a administração pública e sei que o povo osasquense confia na gente para exercer essa função”, afirmou o candidato a Dr. Lindoso.

A candidato destaca na campanha que, como presidente da Câmara Municipal, no biênio 2017/2018, reduziu os gastos do Legislativo, cortando privilégios como celulares, carros e gastos extras dos próprios colegas de legislatura.

“Estamos apresentando o nosso Plano de Governo, dialogando e ouvindo a população. A campanha eleitoral é um processo cansativo, mas ir às ruas e ser recebido com respeito e muito carinho dá um gás para fechar a última semana com chave de ouro”, completou Dr. Lindoso.