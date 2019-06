Calçadão de Osasco coberto e com lojas 24h é discutido por Prefeitura e empresários

Calçadão de Osasco coberto e com lojas 24h é discutido por Prefeitura...

Prefeitura e empresários de Osasco discutem um projeto de revitalização do Centro que pode incluir uma cobertura e lojas abertas 24 horas no calçadão da rua Antonio Agu, um dos principais polos comerciais da América Latina.

O projeto foi divulgado pelo prefeito Rogério Lins em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27). No dia 10 de julho será lançado um concurso para escolher o melhor projeto de revitalização e modernização do calçadão, afirmou.

“A meta é fazer com que hoje aquele que representa o segundo maior centro comercial da América Latina vire o primeiro”, declarou o prefeito.

Além de ganhar cobertura e ter lojas funcionando 24 horas, a ideia é que o calçadão seja high tech, com um novo sistema de iluminação e informação.

“Hoje nós temos um grupo de empreendedores dos mais diversos setores, membros da sociedade civil organizada, todos os setores representativos da cidade na questão da pujança econômica do município”, explicou Rogério Lins. “Nesses encontros surgiu a ideia de um novo Centro de Osasco, um novo formato da rua Antonio Agu, com um sistema high tech de iluminação, um sistema de informação através de sinais de internet, inclusive com possibilidade de ela sendo coberta e funcionando 24 horas”.

