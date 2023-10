Câmara de Osasco aprova mudanças no Plano de Carreira do magistério

A Câmara de Osasco aprovou nesta terça-feira (10), Projeto de Lei de iniciativa do prefeito Rogério Lins (Podemos), que altera o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Osasco.

publicidade

A proposta altera parte do artigo 38 do Plano de Carreira da categoria, que limitava o número de profissionais que podem aderir às cargas de 38 e 27 horas semanais.

No caso do cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil (PDI) 1 e 2, o limite era de até 300 profissionais para adesão à carga horária de 38 horas. Já para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) 1 e Professor Adjunto de Educação Básica 1, a adesão era limitada a até 800 profissionais.

publicidade

“Com a mudança, usa-se o critério de isonomia. Então todos podem participar, nos requisitos da lei”, explicou a líder do governo na Câmara, vereadora Ana Paula Rossi (PL), na primeira discussão do texto, no último dia 5.