Câmara de Osasco pode ter mudança para homenagear Celso Giglio

Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo presidente da Câmara de Osasco, Dr. Lindoso (PSDB), estabelece a mudança do nome do plenário onde são realizadas as sessões legislativas de “Tiradentes” para “Celso Antônio Giglio”, em homenagem ao ex-prefeito e ex-deputado estadual osasquense, que morreu no ano passado, aos 76 anos.

Publicidade

O autor da propositura argumenta que Giglio “promoveu o avanço em áreas essenciais da cidade de Osasco, da Saúde à Educação, da melhoria do sistema viário à construção de habitações para os mais necessitados”.