Camila Loures compra mais uma mansão em Alphaville; com suíte de 450 m²

A influenciadora digital e youtuber Camila Loures acaba de compartilhar uma nova conquista: a aquisição de mais uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A propriedade chama atenção pelo tamanho e possui uma suíte principal que ocupa um andar inteiro, com 450 m².

A novidade foi anunciada pela youtuber ontem, 7 de fevereiro, dia em que ela completou 29 anos. No vídeo publicado no YouTube, Camila exibe detalhes da parte externa do imóvel, que conta com piscina com borda infinita, sauna, academia, área gourmet e até um rooftop – terraço jardim gigante.

Trata-se da segunda mansão de Camila em Alphaville, no mesmo condomínio e na mesma rua a qual está situada a outra propriedade da youtuber. “Não vendi a outra casa lá não, tá”, conta, explicando ainda que gosta de investir em imóveis. “Sempre compro imóveis ‘premium’ porque sei que vai valorizar e porque uso muito para fazer o meu trabalho, faço vários vídeos”, completa.

Ela revela um terceiro motivo para a aquisição da propriedade: “Temos um sonho de morarmos no mesmo condomínio. Eu e meu marido, meu irmão com a esposa dele, e minha mãe com meu pai. Então, essa é a segunda casa no mesmo condomínio. Agora falta só mais uma”.

Praia artificial

A nova mansão de Camila tem uma arquitetura diferenciada e, como ela diz, inspirada em ambientes praianos e conta até com um tronco de Oliveira centenário avaliado em R$ 180 mil. “Tem uma vibe Cancún, no México”.

Mas não para por aí, ela diz que pretende fazer algumas mudanças em seu novo lar. Uma delas é a construção de uma praia artificial “tipo a do Rodrigo Faro!”. Camila diz também que vai compartilhar os ambientes internos da mansão em novos vídeos.

Em Alphaville, ela é vizinha de Rodrigo Faro, Simone Mendes, Simaria, Wanessa, Geraldo Luís, o recém-chegado Manoel Gomes, Carlinhos Maia, entre outras personalidades e famosos. O bairro também foi escolhido por Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach para a construção de uma mansão gigantesca.

Assista ao vídeo: