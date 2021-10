Caminhoneiro desaparece e é encontrado em cativeiro em Osasco

O caminhoneiro Moisés da Silva Fachola foi encontrado na noite desta terça-feira (5), em Osasco. Ele estava desaparecido desde segunda-feira, quando foi sequestrado por criminosos em Jales, no interior paulista.

Moisés saiu de Jales com destino a São Paulo e teve o caminhão roubado durante o trajeto. Assim que soube do ocorrido, a empresa na qual o caminheiro trabalha acionou o sistema de bloqueio do veículo. Com isso, os criminosos abandonaram o caminhão na Rodovia Anhanguera, mas decidiram levar o caminhoneiro com eles.

Moisés foi levado junto com outro caminhoneiro, do Espírito Santo, para um cativeiro. Ambos foram liberados pelos criminosos e deixados às margens de uma rodovia, em Osasco.

Já em casa com a família, o caminhoneiro, que mora em Santa Albertina, no interior paulista, se recupera do susto. O caso é investigado pela polícia, que ainda não identificou os criminosos.