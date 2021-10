Fim das bilheterias na CPTM começa pela Linha 9, que liga Osasco à zona Sul de SP

O governo do estado de São Paulo anunciou o fechamento de todas as bilheterias da CPTM e do Metrô até o fim deste ano. A partir de 2022, a compra de bilhetes será por meio de aplicativo ou em máquinas de autoatendimento instaladas nas estações.

A medida foi tomada para reduzir custos e expectativa é de que sejam economizados R$ 100 milhões por ano, de acordo com o governo. Os funcionários que atuam nos guichês devem ser realocados em outras funções, de acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos.

A partir de sexta-feira (8), a bilheteria da estação Granja Julieta, Linha 9-Esmerada, que liga Osasco à zona Sul de São Paulo, terá horário de funcionamento reduzido e deve operar somente entre 6h e 10h e das 16h às 20h, horários de pico. Dia 15 de outubro, a bilheteria será desativada.

Bilhete digital

O bilhete unitário digital foi lançado no final do ano passado. Também conhecido como TOP, o bilhete possui um QR Code que funciona via aplicativo de celular ou pode ser impresso nas máquinas de autoatendimento instaladas nas estações do Metrô e CPTM.

A Secretaria de Transportes ainda não divulgou data para retirar de circulação o bilhete unitário de papel e o calendário de fechamento das demais bilheterias. No entanto, afirma que ampliará a quantidade de maquinas de autoatendimentos nas estações até o fim do ano.

