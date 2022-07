Campanha do Agasalho de Barueri entregou mais de 40 mil peças de roupas e 15 mil cobertores

Iniciada em 1° de junho, a Campanha do Agasalho Tudo Novo, do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, já beneficiou milhares de pessoas com roupas novas e cobertores. Até o momento, foram entregues mais de 40 mil peças de roupas e 15 mil cobertores.

As famílias vulneráveis socialmente receberam um cobertor e uma sacola com agasalhos para cada integrante da casa. A maioria dos agasalhos de moletom foi produzida por alunas dos Núcleos de Moda e por costureiras da Confecção do Vale do Sol.

Outra parte dos itens foi doada por empresários, secretarias municipais e tradicionais parceiros do Fundo Social de Solidariedade. “Tudo novo e feito com muito carinho”, conta Adriana Bueno Molina, secretária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Albertina Gomes dos Santos mora há 22 anos no Jardim Mutinga e participou mais uma vez da Campanha do Agasalho. “Sempre ganho para mim e meu filho. As roupas são de boa qualidade, quentinhas e a coberta também”, disse.

Deise Graziele Reis da Silva ganhou roupas para ela e seus quatro filhos. Desempregada, ela conta que não teria como comprar roupas novas. “Quando o agasalho chega, as crianças querem colocar na hora”, relata.

Distribuição dos agasalhos e cobertores

De 11 a 13 de julho foram atendidos o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e os seis Cras (Centros de Referência da Assistência Social) da cidade.

A Campanha do Agasalho já fez entregas também nas ruas de 11 bairros e em 11 instituições e organizações da sociedade civil. Nesses locais foram entregues 21.500 peças de agasalho e mais de 11.200 cobertores.