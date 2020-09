Campeão paulista Gustavo Scaglia reforça o Basket Osasco

O Basket Osasco acertou com o ala Gustavo Scaglia, de 27 anos, para a disputa do Campeonato Paulista da Divisão Especial A1 2020. O jogador acumula seis temporadas no Novo Basquete Brasil (NBB), pelo Palmeiras, Bauru, Brasília e Pinheiros, e será o reforço do time osasquense no estadual.

“Estou aqui para somar e ajudar meus novos companheiros. Teremos que estar com o elenco preparadíssimo nesse Campeonato Paulista, pois serão vários jogos em sequência e a expectativa é alta para fazermos uma boa competição”, disse Scaglia.

O jogador, que tem 1,95 m e 88 quilos, foi campeão paulista pelo Bauru Basket em 2013 e da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), pelo Pinheiros, em 2015. Em sua trajetória, coleciona ainda passagens pelo Sorocaba e Arizona Western College.

A estreia do Basket Osasco no Campeonato Paulista está marcada para o dia 3 de outubro, contra o Corinthians, em Osasco. Como o ginásio Geodésico estará fechado para os torcedores, a partida terá transmissão ao vivo, assim como todos os jogos, via streaming, pela TV da Federação Paulista de Basquete (FPB).

O time retomou os treinamentos no ginásio Geodésico, com uma série de medidas de segurança contra a covid-19, que incluem procedimentos de check-in, com termômetro digital de aproximação, tapete de higienização de solado de calçados e álcool gel á disposição. Além disso, atletas, comissão técnica e colaboradores serão submetidos a testes de covid-19 periodicamente.

Confira a ficha técnica do ala Gustavo Scaglia

Nome: Gustavo Scaglia de Paula

Idade: 27 anos (Natural de Sorocaba/SP)

Altura: 1,95m / Peso: 88 kg

Times: Sorocaba, Palmeiras, Arizona Western College, Bauru, Brasília e Pinheiros.

Títulos: Campeão Paulista pelo Bauru Basket (2013) e Campeão da LDB pelo Pinheiros (2015)