Carapicuíba: jovem que estava desaparecido é encontrado assustado e com hematomas após assalto

Carlos Henrique, de 26 anos, morador do Jardim Veloso, em Carapicuíba, foi encontrado pela família no final da tarde desta terça-feira (8). Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (4).

O último contato dele com os familiares foi por volta das 20h, quando respondeu a uma mensagem no WhatsApp. O irmão do rapaz disse ao Visão Oeste que Carlos foi assaltado e agredido pelos criminosos.

Ele conseguiu encontrar com sua família por volta das 18h desta terça-feira. Segundo o irmão, Carlos está muito assustado e com vários hematomas, mas passa bem.

