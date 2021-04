Carapicuíba: “Me acha FDP”, diz jovem em mensagem à Força Tarefa contra festas clandestinas. Horas depois, balada é fechada

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), membro da Força-Tarefa contra festas clandestinas no estado, recebeu uma mensagem com os seguintes dizeres, no Instagram: “Me acha FDP”. Junto, uma foto de Emerson Silva, o jovem que a enviou, com um copo de bebida alcoólica. Ao fundo da imagem, ele deixou escapar um detalhe importante para quem se desafia ser encontrado: uma parede com o logo da balada em que estava, Imperium, na Vila Merces, em Carapicuíba.

Horas depois o “desafio” foi cumprido e a balada clandestina em Carapicuíba, com mais de 100 pessoas e ignorando medidas de combate à disseminação da covid-19, acabou fechado pela Força-Tarefa, na madrugada desta quinta-feira (22).

“Depois de um certo tempo que ele estava dentro da casa, começou a enviar no meu ‘insta’ xingamentos. Fez a foto e não viu que atrás dele estava o nome da casa, Imperium. A partir dali, cruzamos com as denúncias de vizinhos e encontramos o local”, explicou Alexandre Frota.

Além do deputado federal, a Força-Tarefa contra festas clandestinas é composta por homens da Polícia Civil, Vigilância Sanitária e Procon.

Este é o segundo estabelecimento fechado em Carapicuíba. Na madrugada de quarta-feira, uma balada com mais de 100 pessoas foi fechada na cidade de Jandira.