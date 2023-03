Carapicuíba realiza feira de adoção de pets no Santo Estevão

No sábado (1), das 9h às 13 horas, a Prefeitura de Carapicuíba realiza uma Feira de Adoção de Cães e Gatos no estacionamento da UBS Dr. Adauto Ribeiro, no Santo Estêvão (Estrada da Gabiroba, 519 – Jd. Sto. Estêvão).

publicidade

Para adotar um animalzinho, o interessado precisa apresentar RG e comprovante de residência.

publicidade