Em Brasília, vice-presidente da Câmara Municipal, Ribamar Silva, cobra emendas para Osasco

Na capital federal para participar da Marcha dos Prefeitos desde terça-feira (28), o vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), pleiteia com senadores e deputados, parte dos recursos destinados para ajudar os municípios brasileiros. Ribamar está acompanhado do vereador Rodrigo Gansinho (PL), e da vereadora Lúcia da Saúde (Podemos).

De acordo com anúncio feito na última semana, nas redes sociais do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, mais de 3 mil municípios brasileiros serão contemplados com R$ 3 bilhões em emendas parlamentares que já começaram a ser liberadas.

“Os municípios deveriam ter recebido essas verbas no ano passado, mas não receberam. Viemos mostrar que Osasco reivindica essas emendas que são direito do nosso município, mas precisam ser destinadas por algum deputado ou senador”, afirmou Ribamar.

Em Brasília, Ribamar foi recebido pelos deputados Márcio Alvino (PL), Delegado da Cunha (PP), Rodrigo Ganbale (PSB), Jefferson Campos (PL), Coronel Tenalhada (PP), e participou da sessão da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). “Estamos esperançosos com as emendas que vão ajudar a melhorar ainda mais a Saúde e a Atenção Primária de Osasco”, comentou Ribamar.

A comitiva de Osasco deve ficar em Brasília até amanhã (31).