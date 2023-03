Osasco Vôlei encerra fase de classificação na Superliga jogando fora de casa

O Osasco Volêi encerra amanhã (31) a fase de classificação na Superliga Feminina de Vôlei jogando em Brasília contra o time da casa.

Para manter seu lugar de vice-lider na tabela, as meninas do técnico Luizomar de Moura só precisam marcar 1 ponto. Com 46 pontos, o Osasco tem três a mais que o Minas Tênis Clube, terceiro colocado. Assim, até em uma eventual derrota por 3 sets a 2 nesta sexta-feira, o segundo lugar estará garantido, com um ponto de vantagem, mesmo que o time de Belo Horizonte bata o Pinheiros por 3 a 0 ou 3 a 1 nessa última rodada.

O jogo contra o Brasília Vôlei, no Sesi Taguatinga (DF) começa às 21h e terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

