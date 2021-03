Carapicuíba também confirma “mega feriado” na semana que vem

A Prefeitura de Carapicuíba é mais uma da região a confirmar alterações em datas de feriados para promover um “mega feriado” regional na semana que vem com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, a disseminação da covid-19, que já matou mais de 300 mil pessoas em um ano de pandemia no país.

Com a mudança, o feriado de emancipação do município passa desta sexta-feira (26), que se torna dia útil, para segunda-feira (29). Além disso, também será feriado nos dias 30 (terça-feira) e 31 de março (quarta-feira). É importante lembrar que 1º de abril, quinta-feira, é ponto facultativo e 2 de abril é feriado nacional da Paixão de Cristo.

Outras cidades

Na região, além de Carapicuíba, as Prefeituras de Osasco, Barueri, Cotia, Jandira e Santana de Parnaíba também já confirmaram adesão ao “mega feriado”, iniciado por São Paulo como medida para tentar frear o crescimento de casos de covid-19 e risco de colapso no sistema de saúde, tanto na rede pública quanto particular.

A expectativa é que todas as 11 cidades que formam o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste, que inclui ainda Itapevi, Araçariguama, Vargem Grande Paulista, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus, confirmem adesão ao feriado prolongado por toda a próxima semana.

“Teremos 9 dias de pausa com essa antecipação. Não serão dias de lazer. Serão dias para mantermos o isolamento. Portanto, é crucial que as pessoas respeitem, que saíam somente em caso de urgência, mantenham as normas de higiene, usem máscara e evitem aglomerações”, afirmou o presidente do Cioeste e prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos).

Ficam excluídas do “mega feriado” as repartições e órgãos públicos que desempenhem funções de caráter essencial, cujo funcionamento é ininterrupto. É o caso das forças de segurança e de saúde que prestam serviços de emergência.