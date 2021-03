Jandira terá ponto facultativo nesta sexta (26) e antecipa feriados para a próxima semana

A Prefeitura de Jandira também anunciou a adesão ao mega feriado para tentar diminuir a circulação de pessoas e a disseminação da covid-19. No município, além da antecipação dos feriados para a próxima semana, haverá ponto facultativo nesta sexta-feira (26).

Para os dias 29, 30 e 31 de março, foram antecipados os feriados de Corpus Christi (3 de junho), Consciência Negra (20 de novembro) e aniversário de emancipação político-administrativa de Jandira (8 de dezembro).

Em seguida, vem o ponto facultativo no dia 1° de abril, que já está no calendário do município, e a Sexta-Feira Santa (2 de abril), feriado nacional. No entanto, o “mega feriado” não se aplicará a serviços públicos essenciais, cujo funcionamento é ininterrupto, como o caso das forças de segurança e de saúde.

Assim como em Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e Cotia, que já anunciaram a antecipação de feriados para a próxima semana, a medida foi tomada para evitar um colapso no sistema de saúde, que tem funcionado em sua capacidade máxima em toda a região devido ao aumento no número de internações por covid-19.

A expectativa é que até sexta-feira (26), as outras cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal da Região Oeste (Cioeste) também confirmem a adesão.

OPOSIÇÃO// Aliança Empresarial de Osasco e Região se manifesta contra antecipação de feriados