Carapicuíba terá unidade do Senac

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, esteve na sede da Cohab, na capital, nesta quarta-feira (13) discutindo com o presidente da empresa, João Cury, a doação de uma área para a instalação de uma unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) no município.

Segudo Cury, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, já autorizou a doação da área para a Prefefeitura, negócio estimado em R$ 40 milhões.

“É mais um sonho que está se tornando realidade. Qualificação profissional aos jovens e adultos”, disse o prefeito.

Marcus Vinicius Machado Fernandes, do Senac, também participou da reunião e confirmou a empreitada. “É uma oportunidade única para a cidade, para a inclusão, impacto social sem igual”, avaliou.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é uma instituição do Sistema S voltada para a educação profissional. Por meio das unidades espalhadas por todo o País, oferece cursos livres, técnicos de graduação e pós-graduação.