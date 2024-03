Ira! se apresenta em Barueri em abril

Os paulistanos do Ira! se apresentam na Praça das Artes, em Barueri, no dia 14 de abril, às 19h. A banda, que completa 43 anos de carreira em 2024, traz para a região o show IRA! Folk.

No show, o vocalista Nasi e o guitarrista Edgard Scandurra apresentam um projeto mais intimista, no formato voz, violão e guitarra. E os sucessos como “Dias de Luta” e “O Girassol” estão no repertório.

Os ingressos estão à venda no site Bilheto.

A Praça das Artes fica na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos.