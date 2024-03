Menos é Mais e Nadson O Ferinha se apresentam neste fim de semana na Festa do Peão de Jandira

A Festa do Peão de Jandira segue a todo vapor neste final de semana, quando sobem ao palco o grupo de pagode Menos é Mais e os cantores de arrocha Nadson O Ferinha e Rafinha Big Love.

A noite da sexta-feira (15) será de pagode com Menos é Mais, que tem no repertório canções como “Melhor Eu Ir”, “Ligando Os Fatos”, “Sonho de Amor”, “Deixa Eu Te Querer” e “Lapada Dela”.

Já no sábado (16), quem comanda a Festa do Peão de Jandira é o cantor de arrocha Nadson, que canta os sucessos “Cadê Seu namorado Moça?”, “Na Ponta do Pé”, “Duas”, “Sete Bilhões” e “Sinal”. Além dele, Rafinha Big Love também se apresenta.

As festividades são realizadas na praça de eventos do município, onde já passaram artistas como Gusttavo Lima, DJ Henrico, Manu Bahtidão e a dupla sertaneja Marcos & Belutti.

O evento será encerrado no domingo (17), com show da dupla Israel e Rodolffo.