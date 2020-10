Carrefour abre inscrições para estágio com salário de R$ 1,5 mil em Barueri e SP

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2021 do Grupo Carrefour. As oportunidades são para estagiar em Alphaville, Barueri, e na capital paulista.

publicidade

O interessado deve estudar em qualquer curso de graduação nível bacharel, no período noturo, com previsão de conclusão entre 07/2022 e 12/2022, além de ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Inglês intermediário não é obrigatório, mas será um diferencial.

O programa oferece vagas para os estudantes atuarem nas áreas de arquitetura, comercial, engenharia civil, financeira, jurídica, marketing, recurso humanos, têxtil, tecnologia e planejamento.

publicidade

Além do salário de R$ 1,5 mil, a empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica e cartão Carrefour com 5% de desconto nas compras.

Como participar do programa de estágio no Carrefour

Os interessados em participar do processo seletivo para o programa de estágio 2021 do Carrefour têm até o dia 22 de novembro para acessar o site de vagas da empresa e cadastrar o currículo.

publicidade

O processo seletivo será dividido em quatro fases, sendo o período de inscrições e testes online, dinâmicas e entrevistas, processo admissional e início do estágio, previsto para fevereiro de 2021.

…

Leia também: Itaú tem 2 mil vagas de emprego abertas para home office