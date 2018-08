Carrefour Market chega a Alphaville

Nesta última quarta-feira (08), o Carrefour inaugurou a primeira unidade da sua nova bandeira de supermercado, o Carrefour Market, em Alphaville. A unidade fica na avenida Dr. Yojiro Takaoka, 3.496.

As lojas do Carrefour Market adotam o conceito de supermercado de proximidade, com sortimento preciso e foco na oferta de produtos frescos. Com 12 checkouts, a primeira unidade de Santana do Parnaíba conta com 1.200 m² de área de vendas e mais de 70 vagas para carros, motos e bicicletas.

A nova loja conta com amplo sortimento de cerca de 15.000 produtos, incluindo uma solução completa de itens frescos e alimentos prontos, como lanches, saladas e pratos variados, com opção de autosserviço e cafeteria para consumo no local.

A loja oferece atendimento personalizado nos setores de Açougue, Peixaria, Salsicharia e Padaria, com pães assados regularmente, além de sortimento especializado no novo setor chamado de ‘Saudáveis’, que reúne diversas categorias de produtos, como alimentos orgânicos, integrais, zero, sem glúten, lactose ou antibióticos, assim como outros itens para dietas restritivas.

Em linha com a estratégia multiformato na qual o Grupo Carrefour investe no Brasil, a operação das lojas do Carrefour Market complementa a oferta dos supermercados Carrefour Bairro em operação no país.

“Apesar de formato muito bem-sucedido no Brasil, um novo conceito de supermercado com foco na proximidade reforça a sua relevância como uma solução eficiente para as atuais necessidades do consumidor da região de Alphaville”, destaca Marco Alcolezi, diretor do Carrefour Market. A expansão das lojas da nova bandeira seguirá cronograma estruturado para o formato nos próximos meses.

Lançada no país em dezembro do ano passado, o formato de proximidade que a rede também opera em diferentes países conta com outras quatro lojas: duas na capital paulista, uma unidade na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, e outra em Valinhos, interior do Estado.