iFood está chegando a Osasco e tem vagas abertas

Líder de mercado em delivery online de comida, a iFood vai instalar nova sede em Osasco, na avenida dos Autonomistas (onde ficava a ABB). A chegada da empresa foi confirmada esta semana pelo prefeito Rogério Lins (Podemos), que intermediou a vinda da empresa junto a representantes da iFood, que já tem vagas abertas para o município.

Publicidade

Há oportunidades na iFoof em Osasco em cargos como analista de operações, analista tributário pleno, especialista mobile, analista salesforce jr. e sr., supervisor de atendimento e supervisor de backoffice. Os interessados podem enviar currículo por meio deste site.

A empresa avisa: “Temos fome de: fazer mais com menos e mais rápido; desenvolver todo o ecossistema de alimentação; ter as melhores e mais inovadoras soluções do mercado; atingir resultados incríveis; excelência operacional”.

Ainda não foi divulgada a data de inauguração da sede da iFood em Osasco.

Publicidade

Fundada em 2011, a empresa atingiu em 2017 cerca de 5 milhões de pedidos por mês no Brasil e anualmente gera R$ 4 bilhões de reais em negócios para os estabelecimentos cadastrados. A empresa responde por mais de 60% do mercado de pedidos de comida online no Brasil.

Os interessados em vagas na iFood podem enviar currículo neste site.