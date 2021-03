Carrefour se pronuncia sobre arrastão em loja na Raposo

Em nota, o Carrefour se manifestou sobre o novo arrastão, realizado na noite desta quarta-feira (17), na loja da Raposo Tavares, no Jardim Cambará, em São Paulo, próximo a Osasco.

O crime foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais, com imagens que mostram diversos jovens correndo na saída do hipermercado com TVs e outros equipamentos nas mãos. A ação pode ter tido mais de 20 participantes. Ninguém foi preso até o momento.

“Na noite de 17/03, uma unidade da rede foi alvo de um arrastão, envolvendo o furto de alguns aparelhos eletrônicos. Nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. A loja foi imediatamente fechada e as autoridades foram acionadas. A empresa irá registrar um boletim de ocorrência e cooperar com as investigações”, declarou o Carrefour. A ocorrência foi encaminhada ao 75º DP e apresentada no 89º DP.

Arrastão carrefour raposo Tavares SP. pic.twitter.com/77bWeaLqHy — Homero (@Homero83021543) March 18, 2021

#Arrastão agora há pouco no Carrefour da Raposo! Segundo relatos 50 pessoas roubaram o mercado e levaram diversos itens. pic.twitter.com/vshauex4d5 — Civi App São Paulo (@Civi_app) March 18, 2021

O rastro da destruição e medo após arrastão no Carrefour da Raposo Tavares km 17. O arrastão ocorreu por volta das 18h30, mais de 10 indivíduos saquearam eletrodomésticos da loja segundo informações de ouvintes. Fotos encaminhadas pelo Ouvinte Júlio #cotia #arrastao pic.twitter.com/60ZjtxQysX — Toque da Cidade (@AnaPGranjeiro) March 18, 2021

A mesma unidade do Carrefour já foi alvo de arrastões antes, como em 2018.

