Prefeitura disponibiliza Portal do Trabalhador para contratações da nova fábrica da Camil, em Osasco

A Camil Alimentos vai inaugurar em Osasco, no segundo semestre, uma nova fábrica. Com investimento de cerca de R$ 40 milhões, a unidade vai substituir e ampliar a operação da atual fábrica da empresa na Vila Anastácio, em São Paulo. Com a ampliação, o número de empregados na unidade deve passar de 150 para 400, segundo o secretário de Emprego, Trabalho e Renda do município, Gelso Lima, que visitou, nesta quarta-feira (17), as novas instalações da companhia.

Na visita, Gelso Lima deu boas-vindas a representantes da Camil na nova fábrica em Osasco e colocou o Portal do Trabalhador do município à disposição para auxiliar na contratação de profissionais.

“Enxergo nessa vinda uma oportunidade muito importante de geração de vagas. Nessa visita, pudemos apresentar e colocar o Portal do Trabalhador à disposição da Empresa para que, juntos, possamos reinserir os osasquenses desempregados no mercado de trabalho formal”, declarou o secretário.

“Atualmente, a unidade [da empresa na Vila Anastácio] gera 150 empregos entre colaboradores fixos e terceirizados. A expectativa, com a ampliação [na nova fábrica, em Osasco], é que esse número chegue a 400. Para completar o quadro, já fechamos uma pequena parceria que, pelo que percebi, tende a crescer. Bem vinda Camil! Sucesso na nova casa!”, completou Gelso Lima, por meio das redes sociais.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) também já foi conhecer pessoalmente a nova fábrica da Camil, às margens da rodovia Raposo Tavares, em Osasco. “A nova fábrica da Camil Alimentos iniciará suas operações no segundo semestre, gerando oportunidades à nossa população (…) Obrigado por acreditarem em nossa cidade!”, afirmou.

