Carros de luxo são devolvidos à residência de Deolane, em Alphaville

A influencer Deolane Bezerra, que mora em Alphaville, teve o Porshe e o Land Rover Evoque devolvidos pela Justiça nessa quarta-feria (14) à sua mansão depois que o Ministério Público pediu o arquivamento do processo por suposto crime contra a economia popular envolvendo a advogada e a empresa Betzord.

publicidade

O momento foi registrado nos stories de seu perfil no Instagram. Após sua participação no reality A Fazenda (RecordTV), Deolane estava de férias e foi chamada pela família para retornar antes do dia marcado devido à devolução dos veículos. Conforme mostra na rede social, a família e os advogados teriam feito uma surpresa, mostrando os carros devolvidos apenas quando ela chegou

“Voltou! Deus é muito justo. Voltou os dois para a garagem, pro local que não era pra ter saído. Voltou, processo arquivado”, disse, sobre a apreensão feita em julho deste ano.

publicidade

De acordo com o G1, a Betzord, uma organização de apostas esportivas online, foi acusada de irregularidades e Deolane chegou a participar de campanhas publicitárias para a empresa, com valores de cachê proporcionais ao volume de apostas. Mas, com o fim das investigações, a influencer teve seus bens devolvidos.

Desde o início, a advogada estava confiante na devolução dos bens, segundo ela, todos declarados. “Ao meu ver, houve excesso da autoridade policial, mas estou bem tranquila porque é tudo declarado e do mesmo jeito que foi, irá voltar”, declarou a advogada em referência à apreensão dos veículos.

publicidade

*Com informações do Splash/Uol/Hugo Gloss