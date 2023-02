Casa do Trabalhador de Barueri tem 19 funções com vagas abertas

A Casa do Trabalhador de Barueri está com vagas de emprego em 19 funções. Há opções para pessoas com ensino fundamental incompleto até o ensino superior. Todas as vagas oferecem contratação formal (com registro em carteira).

Os interessados devem fazer o cadastro no portal Emprega Brasil para concorrer às vagas ou ir pessoalmente à Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo Municipal (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro).

A busca por vagas também pode ser feita pelo aplicativo Sine Fácil, mas para ativá-lo é necessário obter um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador por meio do atendimento presencial.

Confira as vagas disponíveis, os requisitos, os benefícios e descrição das atividades :

Açougueiro – Ensino Fundamental completo, salário R$ 2.900,00 + VT + CB. Abate bovinos e aves. Prepara carcaças de animais limpando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando. Trabalham em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Meio oficial de cozinha – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.688,68 + VT + AO + AM + VA. Prepara alimentos e cozinha produtos alimentícios utilizando processos diversos. Opera câmara fria para armazenar e conservar produtos, insumos e matérias-primas. Prensa frutas e grãos, extrai óleos e farelos vegetais, refina óleos e gorduras e prepara rações. Fabrica manteiga e margarina. Trabalha em conformidade às normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Cozinheiro geral – Ensino Médio completo, salário 1.792,02 + Fretado + SV. Organiza e supervisiona serviços de cozinha em hotéis, restaurantes, hospitais, residências e outros locais de refeições, planejando cardápios e elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos.

Ajudante de cozinha – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.432,17 + AM + VT + SV + outros. Lavagem e higienização de pratos, talheres e panelas; lavagem e higienização de todos os utensílios/ equipamentos utilizados na área de trabalho; auxilia na limpeza e organização do estabelecimento.

Atendente de lanchonete – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.570,00 + CB + AM + outros. Diariamente atenderá o público servindo lanches (quentes ou frios), salgados. Recepciona o cliente, informa sobre as opções oferecidas e anota os pedidos na comanda.

Auxiliar de limpeza – Ensino Fundamental incompleto, salário R$ 1.481,56 + VA + VT. Limpeza em geral.

Auxiliar de limpeza – Ensino Fundamental incompleto, salário R$ 1.481,56 + VA + VT + outros. Limpeza em geral. Trabalho em indústria.

Auxiliar de limpeza – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.570,00 CB + AM + outros. Faz a higienização e a conservação de lugares públicos. Varre o chão, lava vidros, remove lixo, limpa banheiros, salas e áreas de convivência.

Motorista entregador – Ensino Fundamental completo, salário R$ 2.000,00 + VT + CB. Dirige e manobra veículos e transporta cargas. Realiza verificações e manutenções básicas do veículo, utiliza software de navegação e outros.

Auxiliar de contas – Ensino Médio completo, R$ 2.900,00 + SV + VT + AM + AO. Atua como auxiliar de contas, prestando suporte junto ao cliente; mantém contato diário junto aos motoristas e transportadores; faz acompanhamento da operação e preenchimento das informações em sistemas internos do cliente; preenche checklist do sistema de rastreamento; verifica equipamentos; verifica cadastro de motoristas; realiza auditoria física interna e externa; demais desafios da rotina de gerenciamento de risco e logística desejável. Desejável conhecimento ou vivência em empresas de transporte.

Operador de rastreio – Ensino Médio completo, salário R$ 1.648,98 + PC + VT + VR. Realiza o monitoramento e rastreamento de viagens; realiza tratativas para eventos de sinistro de perdas, danos e ocorrências; realiza o atendimento de ligações de clientes, parceiros e fornecedores para esclarecimentos e orientações relacionadas às viagens rastreadas e/ou monitoradas; manuseia os sistemas internos (SGR, rastrear 4.0, Sil).

Gerente de RH – Superior completo, salário R$ 3.500,00 + VT + VR + outros. Responsabilidades com folha de pagamento, admissão e rescisão. Utilizamos sistema Datamace

Encarregado de Recursos Humanos – Superior completo, salário R$ 3.500,00 TA + VT. Experiencia com folha de pagamento, admissão e rescisão.

Auxiliar de contas – Ensino Médio completo, salário R$ 1.800,00 VA + VT. Contas a pagar e receber, pagamento via bank line, emissão nota fiscal, emissão de boleto, contato com fornecedores para solicitar boletos.

Empregado doméstico – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.700,00 + VT + VR + outros. Prepara refeições e presta assistência às pessoas, cuida de peças do vestuário, como roupas e sapatos, e colabora na administração da casa, conforme orientações recebidas. Faz arrumação ou faxina e pode cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Torneiro mecânico – Ensino Médio completo, salário R$ 2.500,00 + VT + TA. Interpreta desenhos, esboços, modelos; seleciona o instrumento e medição, executa cálculos técnicos, prepara e opera máquinas e ferramentas, zela pela conservação e guarda ferramentas e equipamentos utilizados.

Serralheiro (vaga masculina) – Ensino Fundamental completo, salário R$ 2.420,34 + AM + AO + VT + SV + TA + periculosidade. Irá atender as obras em execução na região de São Paulo. Disponibilidade de horário e disponibilidade para viagens.

Ajudante de obras (vaga masculina) – Ensino Fundamental completo, salário R$ 1.877,12 + AM + AO + VT + SV + TR. Irá atender as obras em execução na região de Sao Paulo.

Ajudante de obras – Ensino Fundamental incompleto, salário R$ 1.850,00 + VR + VT + outros. Vaga com contratação por tempo determinado para trabalhar em obra do Carrefour, em Alphaville.