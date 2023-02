Quem tem 70 anos ou mais em Osasco já pode receber vacina bivalente contra a covid-19

A Secretaria de Saúde iniciou nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em pessoas com 70 anos ou mais em todas as Unidades Básicas de Saúde de Osasco.

publicidade

Nesta primeira fase também podem receber o reforço, que protege contra a cepa do novo coronavírus e as subvariantes ômicron, idosos das unidades de longa permanência, imunocomprometidos com 12 anos ou mais, além de indígenas e quilombolas.

O horário e endereço das UBSs de Osasco estão disponíveis no site www.saude.osasco.sp.gov.br.

publicidade