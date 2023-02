“A gente faz com amor”, diz dogueira que tem carrinho de cachorro-quente no Calçadão de Osasco há 30 anos

Em meio às comemorações do aniversário de Osasco com a distribuição de 5 mil pedaços do maior cachorro-quente do país, o Visão Oeste conversou com a dona Mari, que tem um carrinho de cachorro-quente e trabalha no Calçadão da Antônio Agú há cerca de 30 anos.

“A gente faz com amor, sabe? Gosto de servir as pessoas, é uma forma que eu encontro de demonstrar amor. Aqui faço amizade, conheço pessoas e não me vejo longe disso aqui”, contou a dogueira.

A osasquense estava animada com as celebrações do aniversário da cidade e atendeu ainda a um pedido especial da nossa redação em homenagem ao município: preparou um “dogão” caprichado e escreveu “Osasco” com katchup.

O carrinho da dona Mari está entre os mais de 200 licenciados para vender o lanche na cidade. E tem “dogão” para todos os gostos: no pão francês ou de banha; com uma, duas ou três salsichas; com bacon; salada de cenoura e beterraba; prensado; no prato; e não para por aí. São muitas opções.

No sábado (25), a dona Ana Maria Odilha, que também é uma das dogueiras mais antigas de Osasco, foi homenageada em nome de todos os comerciantes de cachorro-quente pelo secretário de Tecnologia, Luciano Camandoni, ao lado do deputado estadual Gerson Pessoa. Juntos, receberam o título de maior cachorro-quente do Brasil conquistado pelo município pela produção do lanche de 61 metros.

Muita gente compareceu ao Calçadão para participar das comemorações e garantir um pedaço do lanche mais querido pelos osasquenses. A diarista Maria das Graças disse que não podia perder o evento por nada. “Eu trabalho aqui na região e hoje era a minha folga, mas eu tinha que vir. Não consegui ficar em casa e estou ansiosa para provar esse lanche”, contou ao Visão Oeste.

“Rapaz, não é que fizeram mesmo o cachorro-quente gigante? Eu não acreditei quando ouvi falarem e vim aqui ver. Agora vou esperar [ficar pronto] para provar. O cheiro está bom e o lanche está com uma cara muito boa. Parabéns, Osasco”, afirmou o seu João.