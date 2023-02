Operação Sofismo, da Polícia Civil, cumpre mandados em Osasco e Itapevi

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de Sorocaba (Deinter 7), deflagrou hoje (27) a Operação Sofismo, que cumpriu mandados busca e apreensão em Osasco, Itapevi e São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, a ação é resultado de investigações que apuram os crimes de associação criminosa, lavagem de capitais e furto mediante fraude. Seis pessoas foram presas.

As equipes apreenderam uma arma de fogo, celulares, cartões, folhas de cheques e outros itens de interesse da investigação. Ainda de acordo com a PC, as apurações prosseguem para identificar demais envolvidos e possíveis vítimas.

