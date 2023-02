Mais de 5 mil pedaços de “dogão” foram distribuídos no Calçadão para celebrar o aniversário de Osasco

As comemorações dos 61 anos de emancipação de Osasco renderam um novo título à cidade: o maior cachorro-quente do Brasil. Com 61 metros, o lanche gigantesco foi montado no Calçadão da Antônio Agu, e rendeu mais de 5 mil pedaços que foram distribuídos à população no sábado (25).

publicidade

Muita gente compareceu ao Calçadão para participar das comemorações e garantir um pedaço do lanche mais querido pelos osasquenses. A diarista Maria das Graças disse que não podia perder o evento por nada. “Eu trabalho aqui na região e hoje era a minha folga, mas eu tinha que vir. Não consegui ficar em casa e estou ansiosa para provar esse lanche”, contou ao Visão Oeste.

“Rapaz, não é que fizeram mesmo o cachorro-quente gigante? Eu não acreditei quando ouvi falarem e vim aqui ver. Agora vou esperar [ficar pronto] para provar. O cheiro está bom e o lanche está com uma cara muito boa. Parabéns, Osasco”, afirmou o seu João.

publicidade

Os números para a produção do cachorro-quente de 61 metros impressionam: 300 kg de pães, 2 mil salsichas, 180 kg de purê de batatas, 10 kg de batata palha, 10 litros de ketchup e 6 litros de mostarda.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE) e demais pastas, com apoio da empresa MM Foods e da Associação Paulista de Supermercados (APAS). A montagem do lanche contou ainda com a participação de dogueiros da cidade.

publicidade

Com o novo título, Osasco superou o próprio recorde que havia conquistado em novembro do ano passado, ao produzir um “dogão” com 11 metros e meio.

Representando o prefeito Rogério Lins, o deputado estadual osasquense Gerson Pessoa (Podemos) agradeceu ao público presente e destacou o crescimento da cidade ao longo dos anos. “Vemos o tamanho de Osasco na economia, no desenvolvimento social, na representatividade… Osasco conta agora com três representantes na Assembleia Legislativa e vamos trabalhar juntos para fortalecer a nossa cidade, ajudando a desenvolver a s políticas públicas do nosso município. Viva Osasco, Viva os 61 anos”, disse.

O secretário de Tecnologia, Luciano Camandoni, agradeceu a presença de todos em nome de uma dogueiras mais antigas da cidade, dona Ana Maria Odilha, que faz cachorro-quente no Calçadão há 35 anos. “É um marco para a nossa cidade. E vamos continuar trabalhando para desenvolver ainda mais a economia, as pessoas, e transformar a nossa cidade a cada dia mais”.

“A gente faz com amor”, diz dogueira

E por falar em dogueira, o Visão Oeste conversou com a dona Mari, que tem um carrinho de cachorro-quente próximo à estação de Osasco. A osasquense trabalha há mais de 30 anos no local. “A gente faz com amor, sabe? Gosto de servir as pessoas, é uma forma que eu encontro de demonstrar amor. Aqui faço amizade, conheço pessoas e não me vejo longe disso aqui”, contou a dogueira.

Dona Mari estava animada com as celebrações do aniversário da cidade e atendeu a um pedido especial da nossa redação em homenagem a cidade: preparou um “dogão” caprichado e escreveu “Osasco” com katchup.

Apesar de não ser um título oficial, a cidade de Osasco é carinhosamente conhecida como a capital do lanche. São mais de 200 carrinhos licenciados para a venda de dogão, que tem para todo gosto: com duas ou três salsichas, prensado, no prato, com bacon, e por aí vai.