Wesley Safadão, Barões da Pisadinha e Lauana Prado agitam multidão em Osasco

O show de aniversário de Osasco reuniu uma multidão no estádio do Rochdale, no domingo (26). Artistas como Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Lauana Prado e cantores osasquenses animaram o público, que garantiu ingresso com a troca de alimentos.

Quem também aproveitou as atrações foi o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), que mostrou o gingado ao dançar com funcionárias ao som da música “Tem Cabaré Essa Noite”.

“Gente como a gente”, comentou uma munícipe no vídeo publicado por Lins no Instagram. “Olha minha tia dançando, arrasou”, escreveu um internauta. “A festa foi perfeita. Nunca me diverti tanto”, disse outro.

O evento foi um presente da Rádio Nativa FM ao município e não trouxe gastos aos cofres públicos.