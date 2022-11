Osasco bate recorde e tem o maior cachorro-quente do Brasil

A cidade de Osasco bateu o recorde com o maior cachorro-quente do Brasil, de 11 metros e meio. Considerada a capital nacional do lanche, a premiação fez valer o título e foi destaque em reportagem especial exibida ontem (20), no “Domingo Espetacular”, da Record TV.

A ideia de produzir o lanche gigante partiu dos empresários Ari Lourenço e Álvaro Torquato, que abraçaram o desafio de bater o recorde nacional conquistado por um paranaense, em 2014, quando fez um cachorro-quente de 8 metros e 72 centímetros.

Para a produção do maior cachorro-quente do Brasil em Osasco, foram usados 25 kg de farinha de trigo, meio kg de sal, sete litros de água, entre outros ingredientes, como mostrou a reportagem. Foram 18 tentativas até chegar ao lanche ideal.

Ao menos 18 pessoas colocaram a mão na massa para o preparo do lanche, que passou por avaliação e foi reconhecido como o maior do país. Após a premiação, o cachorro-quente foi distribuído para pessoas em situação de rua.

“Queremos produzir o maior cachorro-quente do mundo”, diz o prefeito de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), comemorou a conquista, parabenizou os envolvidos na iniciativa e informou que pretende quebrar mais um recorde no próximo ano: “No aniversário de Osasco do ano que vem queremos produzir o maior do mundo, passando de 200 metros, no Calçadão”, disse hoje (21), em uma publicação nas redes sociais.

Não é à toa que o lanche é queridinho em Osasco. Além de contar com cerca de 300 barracas e carrinhos especializados na comercialização do “dogão”, Osasco é segunda no ranking das cidades que consomem mais cachorro-quente no mundo, com 15 milhões por ano, ficando atrás apenas de Nova Iorque, nos Estados Unidos, que consome 20 bilhões por ano.