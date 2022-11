Barueri abre agendamento para mutirão de castração gratuita nesta quarta (23)

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri abre nesta quarta-feira (23) o agendamento para novo mutirão de castração gratuita de cães e gatos. Desta vez, serão disponibilizadas 600 vagas.

publicidade

As inscrições podem ser feitas, das 8h às 12h e das 13h às 17h, por meio do Portal Pet ou pelo telefone (11) 4199-1500. A Sema alerta aos munícipes que não haverá atendimento por WhatsApp ou de forma presencial. Além disso, devido à grande procura, o site e o telefone podem apresentar instabilidades, por isso recomenda-se insistência nas tentativas.

Para garantir uma vaga, é necessário que o tutor seja morador de Barueri, apresente o Registra Geral Animal (RGA) com CPF e e-mail do tutor vinculados e o animal deve ter entre 7 meses e 7 anos.

publicidade

O local, data e horário do procedimento serão informados durante o agendamento. Os tutores devem imprimir e ler atentamente a Ficha de Agendamento para estarem cientes das informações, como as instruções pré-operatórias. A ficha, inclusive, deve ser apresentada no dia da castração.