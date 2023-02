Dupla é presa com carro furtado em Carapicuíba

O policiais do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia prenderam dois indivíduos que estavam circulando em um veículo furtado, em Carapicuíba.

A abordagem foi feita quando os policiais avistaram o veículo GM/ONIX trafegando na contramão em alta velocidade, no domingo (26).

Ao descerem do veículo, os dois passaram pela busca pessoal. Eles forneceram seus dados de identificação e disseram aos policiais que o carro havia sido comprado por R$ 26 mil reais na feira do rolo do Grajaú.

Em pesquisa nos sistemas de informações da PMESP e em uma busca veicular mais detalhada, foram constatados alguns indícios de adulteração dos sinais identificadores chassi e motor (faltando um número) e gravações incompatíveis com os padrões. Na busca pelo número do câmbio do veículo, foi verificado que se tratava de um veículo produto de furto.

A dupla foi conduzida a Delegacia de Polícia de Carapicuíba.