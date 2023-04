Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de garçom, cozinheiro, limpeza entre outras

A Casa do Trabalhador de Barueri divulga nesta semana (17 a 23 de abril), vagas para 10 oportunidades de emprego.

As vagas são para quem tem ensino fundamental incompleto, completo e também ensino médio.

Para participar da seleção o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil, pode comparecer presencialmente na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) ou ainda se inscrever no processo seletivo pelo App Sine Fácil, no celular. A ativação do aplicativo deve ser feita pelo QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador. Uma vez ativado, o aplicativo pode ser usado normalmente.

As vagas podem ser procuradas pela nomenclatura da tabela abaixo ou pelo ID, também na tabela.