Pronto-Socorro em Itapevi é interditado após parte de teto desabar; três pessoas ficaram feridas

A Prefeitura de Itapevi informou que o Pronto Socorro Infantil foi interditado após parte do teto desabar e deixar três pessoas feridas, nesta segunda-feira (17). Em nota, a administração municipal disse que o espaço passava por “reforma na parte elétrica, pintura e modificações”.

A interdição deve permanecer até que uma perícia seja realizada no local. “Após o resultado, a Prefeitura vai analisar se a unidade de saúde será reativada ou não. No momento, todos os atendimentos serão realizados no Pronto Socorro Central”, diz a administração pública de Itapevi.

Segundo a Prefeitura, uma telha cedeu dentro do PS, que está localizado na Rua José Michelotti, 97, Cidade Saúde. Uma mulher de 38 anos teve a perna esmagada e o membro foi amputado. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.

Outras duas pessoas se feriram sem gravidade, ainda segundo a Prefeitura. O Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e GCM de Itapevi atenderam a ocorrência.