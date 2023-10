Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para o Mercado Livre

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta sexta-feira (20), das 9h às 11h, processo seletivo para vagas de auxiliar de logistica no Mercado Livre.

As vagas são para maiores de 18 anos, moradores de Jandira ou Itapevi, com ensino fundamental completo. Não é necessário ter experiência.

A escala é 6×1 e há vagas em todos os turnos.

Os candidatos devem comparecer no dia em hora marcados na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri C. Barufi, 1.570, Vila Mercedes) portando documento oficial com foto e currículo atualizado.