Jovem é morta a tiros pelo ex-companheiro em Carapicuíba

Uma jovem foi morta com tiros na cabeça pelo ex-companheiro, nesta quarta-feira (18), na Vila Dirce, em Carapicuíba. O assassino fugiu de carro após o feminicídio, que trouxe revolta e chocou moradores da região.

A vítima, identificada como Tallyta Silva Costa, de 24 anos, deixou dois filhos pequenos. Segundo informações da Polícia Civil, ela teve um relacionamento conturbado com o indivíduo que tirou sua vida, com vários términos e reconciliações. No dia em que foi morta, Tallyta teria aceitado uma carona do rapaz, ainda de acordo com a polícia.

No caminho, eles teriam discutido até chegarem na rua da casa da jovem, onde o indivíduo sacou um revólver, disparou na direção da cabeça de Tallyta e fugiu em seguida. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência, na rua Todos os Santos, mas Tallyta já estava sem vida, e o óbito foi confirmado ainda no local.

O delegado Rogério Oliveira, da Delegacia de Defesa da Mulher de Carapicuíba, afirmou à Record TV que a vítima já havia registrado denúncias de violência doméstica e chegou a pedir uma medida protetiva, que foi revogada.

O assassino, que tem passagem na polícia por tráfico de drogas, continua foragido. As investigações prosseguem e os policiais agora procuram imagens de câmeras de monitoramento que ajudem a chegar ao paradeiro do indivíduo.

O corpo de Tallyta será velado amanhã (20), no Centro de Carapicuíba.

“Queremos justiça”

O crime brutal que aconteceu nesta quinta-feira levantou um clamor por justiça nas redes sociais. Amigos, familiares e conhecidos fizeram homenagens à Tallyta e pedem “que a justiça seja feita”.

“Sem acreditar ainda. Descanse em paz, amiga”, escreveu uma mulher. “Com muita dor no coração, nós mulheres, pedimos justiça e que parem de tirar nossas vidas. Descanse em paz, amiga”, lamentou outra.

“Quanta crueldade. Um pilantra sem coração, que levou a vida e os sonhos de uma linda mulher sem se importar com a dor alheia. Chega da violência!”, declara outro internauta.