Carro roubado com hambúrgueres, pães de alho e pães de queijo é recuperado em Barueri

Carro roubado com hambúrgueres, pães de alho e pães de queijo é...

Um carro roubado na Lapa, na capital paulista, foi encontrado na manhã de ontem (18) na Rua Silvério Romero, no Parque Imperial, em Barueri.

Os policiais do 14º Batalhão foram alertados pela vítima do roubo em na Avenida Constante Piovan, em Osasco. Ele relatou que levaram seu veículo Fiat/Doblo carregado com caixas de hambúrgueres, pães de alho e pães de queijo.

O veículo foi localizado na rua Silvério Romero, em Barueri, porém sem a carga, que foi localizada mais tarde em um veículo Fiat/Fiorino, pela Avenida Constante Piovan.

Os veículos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial, para providências de Polícia Judiciária.

