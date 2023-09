Casa Suiça contrata auxiliar de produção

A Casa do Trabalhador de Jandira está realizando processo seletivo para vagas de auxiliar de produção na Casa Suiça, empresa de pães e bolos com unidades em Jandira e Itapevi.

As vagas são para homens com 19 anos ou mais e que residam na região. A escala de trabalho é 6×1.

Não é exigida experiência.

Os benefícios oferecidos são:

Salário de R$ 1.960,00.

Vale-transporte.

Vale-refeição.

Plano odontológico.

Seguro de vida.

Cesta básica.

Os interessados devem comparecer na quinta-feira (28), às 9h, na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570 – Vila Mercedes) com documentos pessoais com foto e currículo atualizado.

